Aperto il contest per il migliore stand alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola [VIDEO]

La Piazza dei Sapori della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola accoglie, come ogni anno, alcuni tra i migliori produttori locali.

Dal dolce al salato, dalla pasta alla carne, chi passeggia in questi giorni per il centro cittadino potrà gustare al meglio i sapori della tradizione, ma non solo.

E' ufficialmente aperta la gara tra gli stand che abbiano saputo proporre il migliore abbinamento con l'ortaggio protagonista dell'evento, il peperone, o si siano distinti per l'allestimento più originale.

Noi abbiamo conosciuto più da vicino la macelleria "Titti Carni", il ristorante "Osto Bruma", il laboratorio agroalimentare artigianale "C'era una volta una ricetta", la pasticceria "Molineris", il panificio "Aimar", l'agrigelateria "San Pé", la casa del caffè "Antica Torrefazione" e la gelateria "AgriSapori".

Per votarli, basterà lasciare un commento al post sulla pagina Facebook di Torino Oggi, indicando il nome dello stand.

Segui l'evento sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/torinoggi.it/