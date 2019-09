Corso Lecce, traffico in tilt e una moto sfreccia sulla ciclabile

Che l'autunno di Corso Lecce, soprattutto nel tratto tra Piazza Rivoli e Corso Regina Margherita, sarebbe stato movimentato era facilmente prevedibile, ma che il traffico andasse in tilt alle prime difficoltà non era così scontato.

Invece lo scontro tra bus e auto di questa mattina all'angolo con Via Nicola Fabrizi (con carreggiata centrale chiusa per un'ora tra le 8 e le 9, ndr), insieme al rientro dei lavoratori dalle ferie e all'eliminazione di una corsia nel controviale per far posto alla ciclabile, ha causato non pochi disagi alla circolazione.

A confermare la criticità della situazione è il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato; a questo punto lunedì 9 settembre sarà una data cruciale perché segnerà la riapertura delle scuole, con conseguente aumento del traffico di auto.

Come se non bastasse, c'è stato chi, per superare le auto incolonnate, incurante del codice della strada e mettendo a rischio la propria e altrui incolumità, ha deciso di sfrecciare a tutta velocità in scooter proprio sulla ciclabile.

“Il rischio - dichiara la presidente del comitato Torino in Movimento Federica Fulco – l'avevamo fatto presente tempo fa: oggi è stato l'incidente, la prossima volta sarà qualcos'altro e le scuole sono ancora chiuse. In queste ore ci hanno scritto in molti per segnalare problematiche che vanno dall'inquinamento atmosferico a quello acustico, oltre alla mancanza di spazio nel controviale”.