Parella, rapina al centro estetico

Rapina nel quartiere Parella: intorno alle ore 21 di ieri, lunedì 2 settembre, una persona non ancora identificata ha fatto irruzione in un centro estetico e massaggi di Via Salbertrand.

Sul posto è intervenuta la polizia ma il malvivente è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Qualche livido ma nessuna conseguenza fisica di rilievo, fortunatamente, per l'addetta del negozio presente durante il fatto che, insieme allo spavento, dovrà fare a meno del proprio smartphone, rubato dall'aggressore.