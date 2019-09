Il Comune di Torino approva il bilancio consolidato con un utile da 130,8 milioni di euro

Utile da 130,8 milioni di euro per il bilancio consolidato 2018 del Gruppo Comune di Torino, che riunisce i risultati contabili della Città e delle sue partecipate. Il documento approvato questa mattina dalla Giunta Appendino evidenzia come l’anno scorso sia stato raggiunto questo attivo, “con un forte incremento – si legge nella nota diffusa da Palazzo Civico – rispetto al 2017 quando il risultato era stato di 95 milioni”. Cifre che mettono in luce un aumento di oltre 35 milioni.

Nel 2018, per la prima volta, nel consolidato del Gruppo Comune di Torino sono state inserite le società di cui la Città ha quote superiori al 10%. In questo elenco figurano il Gruppo Iren (società quotata e partecipata di FCT Holding), Amiat spa (partecipata diretta di FCT Holding e indiretta di Iren spa), Trm (partecipata diretta del Comune e indiretta del Gruppo Iren) e Finanziaria Centrale del Latte spa (partecipata di FCT Holding) e Fondazione 20 Marzo 2006.

Il bilancio consolidato 2018 approvato oggi dall’esecutivo di Palazzo Civico passerà ora al vaglio della Sala Rossa per il sì definitivo.