Parella, ennesimo incidente all'incrocio tra le vie Carrera e Sostegno

Quello tra Via Valentino Carrera e Via Sostegno, nel quartiere Parella, ha tutte le carte in regola per essere definito un incrocio pericoloso: l'ennesima prova è avvenuta questa mattina, intorno alle 7.30, con l'incidente tra due auto. La dinamica, raccontano i testimoni, è sempre la stessa: chi transita da Via Sostegno lo fa a velocità sostenuta, non dando la precedenza a chi sopraggiunge da Via Carrera; lo scorso maggio, un episodio analogo aveva addirittura causato lo sfondamento della vetrina del bar “Il piccolo ristoro”.

La questione era già stata affrontata dalla Circoscrizione 4 a luglio attraverso un'apposita mozione in cui venivano richiesti l'inserimento di uno stop e l'istituzione della zona 30 (comprensiva di “cuscini berlinesi”, ndr) su Via Sostegno: “Dopo questo ennesimo episodio - dichiara il capo-gruppo del Movimento 5 Stelle Federico Varacalli, primo firmatario della mozione – ho immediatamente scritto all'ufficio viabilità del Comune: è opportuno intervenire al più presto, sollecitando sui tempi visto che la Circoscrizione aveva espresso un atto formale votato a maggioranza”. Sulla stessa lunghezza d'onda anche un'altra delle firmatarie, la consigliera dei Moderati e coordinatrice alla Commissione Lavoro Marianna Del Bianco: “Ci impegneremo a fondo - aggiunge – per affrontare e risolvere il problema: se la situazione resterà questa ci potrebbero essere conseguenze ben più gravi, soprattutto vista la vicinanza di un oratorio”.

Tra chi chiede interventi immediati c'è anche il comitato Parella Sud-Ovest: “Sollecitiamo le istituzioni - dichiara il portavoce Lorenzo Paparo – ad attivarsi per applicare la mozione: comprendiamo le difficoltà economiche ma l'incrocio resta pericoloso, si potrebbe almeno rifare la segnaletica orizzontale prima che ci scappi il morto”.