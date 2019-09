Nichelino, San Matteo 2019 vuol dire anche sport e atletica

San Matteo, la grande festa patronale che animerà la città di Nichelino dal 12 al 23 settembre, sarà anche nel segno dello sport e dell'atletica.

Domenica 15 torna l'appuntamento con “Corri a San Matteo”, giunto alla sua XXVI Edizione. Manifestazione Regionale di Corsa su strada di km 9 con nuovo percorso tra i due parchi di Nichelino. Con la partecipazione dell’Ass. Caluire Athlétisme (FR). Il ritrovo è fissato al Centro d’Incontro del Quartiere Castello alle ore 8 ( A.S.D. G.S. Atletica Nichelino). Per info: gsatletica.nichelino@libero.it.

Sempre domenica 15 , “We Got Game 10 – 2 Nd Nichelino Street Trophy” presso il playground di via Nenni. (Ass. We got game – Nichelino street culture). Info e iscrizioni: info@wegotgame3vs3.com.

Dal 15 al 22, presso l’oratorio Madonna della Fiducia, torneo di “calcio a 5”. Info: 339 4776737. Domenica 22, “II Orisanmatteo Nichelino Knockout”, gara promozionale di corsa di orienteering con fasi a eliminazione diretta per i tesserati FISO; gara individuale non competitiva per gli esordienti e le scuole. Partenza fissata alle ore 11. E poi ancora il labirinto in Piazza Di Vittorio dalle ore 14.30 (OPK Miraflores ASD). Info e iscrizioni: info.opkmiraflores@gmail.com.

Domenica 22 settembre, “Hipporun 10 km di Vinovo”, manifestazione regionale a cura dell’Associazione Podistica Torino Hippogroup. Per info e iscrizioni cliccare su www.podisticatorino.it. Domenica 29, dalle ore 15.30 alle ore 19, “Festa dello Sport” V Edizione, in via Torino (tratto via D’Azeglio-via XXV Aprile). Stand associazioni sportive, dimostrazioni e possibilità di provare tantissime discipline sportive, negozi aperti, punti musicali.

Ci sarà distribuzione di gadget per tutti i partecipanti. In collaborazione con l’Associazione Le Vetrine di Via Torino, Alpini, A.N.C., Tutela Ambientale, CRI Nichelino.