Visita della delegazione di Opatija alla Fiera del Peperone di Carmagnola

In occasione della 70esima Fiera Nazionale del Peperone, una delegazione della città croata di Opatija ha reso visita alla città di Carmagnola. Opatija e Carmagnola sono legate da un gemellaggio firmato nel 1998, che negli anni ha visto realizzarsi diversi scambi culturali.

Dal 30 agosto all’1 settembre la delegazione costituita dal Vice Sindaco di Opatija, Emil Priskic e dal rappresentante del Comitato di Cooperazione internazionale Mirko Bulic, ha visitato la città di Carmagnola, la Fiera Nazionale del Peperone e incontrato l’Amministrazione comunale. “L’amicizia tra le nostre città risale al 1994, quando Carmagnola ha aiutato la città di Opatija che usciva in difficoltà dal conflitto”, ha ricordato il vice Sindaco di Opatija Emil Priskic durante l’incontro ufficiale tenutosi sabato 31 agosto in Comune.

“Un legame che poi dal 1998 abbiamo ufficializzato con un atto di gemellaggio. Sono passati 21 anni e siamo felici di continuare ad incontrarci”. Il sig. Priskic ha poi ricordato che Opatija è oggi una città con una fortissima vocazione turistica e ha invitato l’Amministrazione a recarsi in visita ad Opatija a giugno del prossimo anno, in occasione dell’anniversario della fondazione della città.

All’incontro hanno presenziato anche il parroco della Collegiata, Don Dante Ginestrone e i Dirigenti Scolastici dei tre Comprensivi. Nell’occasione il Sindaco ha dato anche il benvenuto ai due nuovi dirigenti scolastici, la professoressa Annamaria Nigro, che dirigerà il Comprensivo 3 e la prof. Maria Grazia Gosso, che sarà a capo del Comprensivo 2.

L’Assessore ai Gemellaggi, Alessandro Cammarata ha ricordato che “Carmagnola e Opatija sono città in cui la cultura è molto importante. Invitiamo gli amici croati a partecipare al mese della cultura, il prossimo giugno e auspico che, come già avvenuto in passato, il gemellaggio possa continuare ad essere fonte di opportunità di apprendimento, formazione e conoscenza reciproca, anche attraverso il coinvolgimento di studenti e istituzioni scolastiche”.

Anche quest'anno , grazie alla sensibilità della Sindaca Ivana Gaveglio, Unicef è presente alla Fiera Nazionale del Peperone. scorsa la postazione, allestita nei pressi della Biblioteca Comunale, è stata presidiata dalle Volontarie UNICEF.