Al via i lavori per l’Autonomia differenziata della Regione Piemonte

l Capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Preioni, esprime soddisfazione per l’avvio dei lavori relativi all’Autonomia differenziata che si sono svolti oggi in Commissione bilancio con relazione del Presidente Cirio.

“Si sono ampliate ulteriormente quelle che erano le materie che a suo tempo la giunta Chiamparino aveva ipotizzato. Abbiamo preso come spunto quello che era stato il lavoro svolto e le proposte di Lombardia e Veneto ed Emilia Romagna. Anche il Piemonte si deve mettere al passo di queste regioni, ed evocare a gran voce che l’Autonomia differenziata e responsabile sia al più presto attuata anche dal nuovo Governo. Questo è il primo provvedimento che con grande forza noi consiglieri della Lega sosterremo per coronare una battaglia che, condotta assieme al nostro segretario Molinari e ai nostri parlamentari, dovrà portarci al risultato”.

Alle materie già richieste dalla giunta precedente e confermate nel documento presentato da Cirio nel corso della riunione della prima Commissione presieduta da Carlo Riva Vercellotti, (governo del territorio e beni paesaggistici e culturali, protezione civile e infrastrutture, tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria, politiche sanitarie, coordinamento della finanza pubblica, ambiente, previdenza complementare e integrativa finalizzata alla non autosufficienza, rapporti internazionali e con l’Unione europea) si sono aggiunte commercio estero, ricerca scientifica, tecnologica e sostegno all’innovazione, organizzazione dei giudici di pace, protezione della fauna e caccia, sport, comunicazione, casse di risparmio rurali e credito regionale, energia, sicurezza alimentare, sviluppo e promozione delle aree montane.