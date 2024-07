Dagli Scacchi a Rubabandiera: sotto i portici del Museo del Risorgimento si gioca “come una volta”

Dal Gioco dell’Oca agli Scacchi, passando per gli ancora più classici Rubabandiera e la Settimana.

Giochi di una volta, pensati sia per gli adulti che per i bambini e che saranno a disposizione del pubblico sotto i portici del Museo del Risorgimento per tutta l’estate.

Fino al 1° settembre dal martedì alla domenica, chiunque potrà usufruire dei giochi realizzati su grande scala, ma anche riposarsi all’ombra dei portici o leggere un libro in tutta tranquillità.

“In questo modo vogliamo far uscire il Museo ed espanderlo grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio e a Residenze Sabaude - spiega Luisa Papotti, presidente del Museo del Risorgimento -. Questi portici sono un luogo ricco e importante che Torino dimentica e sottoutilizza. È un lungo portico che non va da nessuna parte ed è un po’ alieno, abbiamo immaginato che possa essere vissuto trascinato dalle attività”.

“Ci auguriamo lo spazio pubblico diventa un bene comune - aggiunge Alessandro Bollo, direttore del Museo -. L’idea era quella di allestire spazio con i giochi perché sia uno spazio libero gratuito, sedersi, giocare. Vorremmo inoltre accogliesse altre attività come quelle dell’Unitrr che verrà qui per le lezioni. Se ci sono altre realtà interessate sono le benvenute”.

Ai nuovi giochi sono abbinate altre attività ludiche come i laboratori didattici, ma anche incontri teatrali e performativi.

Per info e programma: www.museorisorgimentotorino.it