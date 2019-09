Appendino sul Conte-bis: "Ottima squadra: rappresentanza piemontese nel governo dà carica" [VIDEO]

"Sono molto felice: speravo si formasse il Governo. Credo che il presidente Conte abbia presentato un'ottima squadra, anche con una buona spinta sul rinnovamento. Credo che Di Maio abbia fatto un ottimo lavoro e abbia anche dato un peso al Piemonte, che non c'era da tempo nel governo". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino commenta la nascita dell'esecutivo Pd-M5S.

Questo pomeriggio il Premier Giuseppe Conte ha presentato al Presidente della Repubblica l'elenco dei nuovi Ministri: domani alle 10 ci sarà il giuramento al Quirinale. Alla domanda se preferisca l'esecutivo precedente con la Lega o quello attuale con i Dem, Appendino ha risposto: "Lo dovremo vedere sul campo: è chiaro che questa rappresentanza piemontese dà una carica non da poco". "Ho percepito grande entusiasmo - ha continuato la sindaca - da parte di tutti: anche il voto di ieri ha dimostrato una grande voglia nella nostra forza politica di far partire questa esperienza".

Sull'incarico a Luigi Di Maio agli Esteri, la prima cittadina ha risposto: "Ho detto più volte che pensavo dovesse essere all'interno del Governo, perché è anche un punto di forza avere il proprio capo politico all'interno". "Voglio ringraziare Luigi - ha continuato - per aver costruito una squadra di governo che credo sia ottima, per aver confermato Conte e per il lavoro fatto nella gestione della crisi". Sull'incarico del capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli al Ministero delle Sviluppo Economico, Appendino ha commentato "Sono contenta che il Mise sia rimasto nell'ambito del M5S".