Pisano Ministro dell'Innovazione: "Un onore dare il mio contributo all'Italia, territorio ricco di potenzialità"

"È per me un onore poter dare il mio contributo al nostro Paese, un territorio ricco di potenzialità e competenze da sviluppare". Così Paola Pisano in un post Facebook commenta l'incarico di Ministro dell'Innovazione conferitogli questo pomeriggio dal Premier Giuseppe Conte, che dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presentato la nuova squadra di governo.

Pisano, oltre dirsi grata al Presidente del Consiglio "per l'occasione", ringrazia "sindaca della Città di Torino, Chiara Appendino , tutta la Giunta e il Consiglio Comunale che hanno da sempre supportato e creduto che l’innovazione possa trasformare e far crescere il nostro Paese".