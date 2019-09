Sarno (Pd): "Bene le ore della legalità, ma non basta portare nelle scuole le forze dell'ordine"

“L’idea di inserire nelle scuole delle ore di legalità è sicuramente lodevole ma vogliamo ricordare all’assessore Chiorino che non è solo attraverso le forze dell’ordine che si può trasmettere agli studenti il concetto di legalità".

"La legalità non è solo sicurezza e controllo del territorio ma è anche lotta alle mafie e contrasto della cultura mafiosa. E soprattutto occorre fornire esperienze ed alternative a quelle ragazze e a quei ragazzi che sono più esposti alle difficoltà e tentazioni dell’illegalità”. Così il Consigliere Regionale PD Diego Sarno commenta la proposta avanzata dall’assessore regionale all’istruzione Elena Chiorino di inserire nelle classi di ogni ordine e grado delle “ore di legalità”, con il coinvolgimento di polizia, carabinieri, vigili urbani.

“La vicenda del post offensivo della professoressa di Novara solleva certamente un’emergenza educativa che però non può essere ridotta a un tema di rispetto della divisa o di repressione del crimine Per questo auspichiamo una discussione su un argomento così importante per la crescita delle future generazioni, anche nella commissione legalità, di cui si è formalmente decisa l’istituzione durante l’ultimo Consiglio Regionale".

"È questo il luogo idoneo per affrontare proposte come quella lanciata dalla Chiorino. Proposte, però, che devono vedere il confronto con il mondo della scuola, dall’USR ai sindacati, con l’associazionismo ed il Terzo settore e, ovviamente, con le forze dell’ordine”.