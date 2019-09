Il centro storico di Pinerolo ospita “Un Artigianato ancora più coinvolgente”

“Come gli anni scorsi è un’edizione frutto di un lavoro corale di molte realtà, ma sarà ancora più coinvolgente, perché abbiamo pensato di puntare sull’interazione con il pubblico e sul turismo esperienziale” Francesca Costarelli, vice sindaco di Pinerolo con delega alle Manifestazioni, introduce così l’edizione 40+3 della Rassegna dell’Artigianato che occuperà il centro storico della città da domani a domenica.

Il fil rouge che collega i numerosi eventi di un ricco programma è “Liberi di creare”, un tema che si manifesta in una veste particolare nell’iniziativa ospitata nei locali dell’ex caffè del Teatro, di piazza Vittorio Veneto, davanti al Comune, “Artigianato al Fresco”, dove verrà raccontata la vita del carcere e verranno venduti prodotti realizzati da detenuti.

La città da venerdì alle 17 fino a domenica alle 21, sarà divisa in quindici quartieri dell’Artigianato con oltre 200 espositori: la porta della Rassegna (piazza Facta), la Biennale di Scultura, La casa degli artigiani (piazza San Donato), l’Artigianato Kidz (piazzetta Verdi), il Ristoro della Rassegna (piazza Marconi), il New Expo e il Porto dello Street Food (piazza Cavour e Largo Lequio), gli Spazi creativi (via Savoia, via Trento e piazza Santa Croce), la Borgata dell’agricoltura (via Principi d’Acaja e Terrazza Acaja), il Laboratorio del gusto e Artigianato feat. Sghembo Festival (al Germoglio di via Silvio Pellico 42), il Borgo dell’Arte (ex chiesa di Sant’Agostino e Palazzo del Senato nella Pinerolo medievale), il rione degli artigiani del futuro (piazza San Donato, lato via Silvio Pellico), il Gusto di pensare (chiesa di San Domenico in piazza Marconi), Circus Garden Loft (Cortile del Vescovado di via del Pino), il Caffè “Liberi di creare” (ex Caffè del Teatro) e Graphic Days@Pinerolo.

Scorrendo i quartieri si vede come ci siano iniziative per tutte le età e che raccontano diversi aspetti dell’artigianato. Non manca poi una nuova edizione di Botteghe aperte, con 34 botteghe, “temporary” o permanenti, che si potranno visitare gratuitamente (gli orari sono venerdì 17-23, sabato 10-23 e domenica 10-19); è possibile anche fare dei tour gratuiti guidati dai volontari di Visita Pinerolo con prenotazioni allo stand di piazza Facta.

L’edizione 2019 sarà anche contraddistinta da una maggiore iniezione di musica: non solo si è partiti come l’anno scorso, con i concerti dell’ArtigianatOFF, ma sono anche previsti diversi altri appuntamenti dal vivo, incursioni musicali e una balera diffusa in piazza Santa Croce. Per ulteriori informazioni si può consultare www.facebook.com/artigianatopinerolo o artigianatopinerolo.it.