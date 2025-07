La Niña in tour: la tappa torinese al Teatro Concordia di Venaria Reale

Nel pieno del successo del Furèsta Tour estivo, La Niña annuncia il tour Furèsta Europa che la vedrà esibirsi nei principali club e teatri in Italia e all’estero a partire da ottobre 2025. Un importante viaggio dal vivo, occasione per presentare al pubblico tutta l’intensità del suo universo artistico in chiave nuova, tra i brani del nuovo disco Furèsta (BMG), canzoni del passato e inedite sorprese.

Prodotto da OTR Live, il tour arriverà al Teatro Concordia di Venaria Reale il 13 dicembre.

Sul palco LA NIÑA, il produttore di Furèsta Alfredo Maddaluno – entrambi polistrumentisti – accompagnati da diversi talentuosi musicisti tra chitarra classica, chitarra battente, tamburi a cornice, nacchere, clavicembalo, tastiere, mandolino, percussioni, maracas, batteria e flautino.