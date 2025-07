Al Teatro Romano dei Musei Reali, Torino Crocevia di Sonorità

Fino al 29 agosto, al Teatro Romano dei Musei Reali torna Torino Crocevia di Sonorità, rassegna musicale giunta alla quinta edizione. Ogni venerdì alle ore 21.00 il programma di concerti evoca la natura, le stagioni e i colori, in un incontro di linguaggi artistici diversi e un intreccio di stili e repertori.

Torino Crocevia di Sonorità, con la direzione artistica del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, è uno dei filoni di “Estate Reale - Una sera al museo”, la stagione culturale e performativa ideata e prodotta dai Musei Reali di Torino che in questa edizione esplora il tema Natura, stagioni e musica, tra passato e presente, per celebrare la riapertura al pubblico del Giardino di Levante.

Anche quest’anno Torino Crocevia di Sonorità si inserisce nel programma INTERNATIONAL ROUTES: ARTS CREATING FUTURE, un progetto del Conservatorio torinese condiviso con l’Accademia Albertina di Belle Arti e lo IAAD, con l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino, con i Conservatori di Cuneo e di Novara, sostenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nato per esportare in Europa e nel mondo il meglio dell’Alta formazione artistica e musicale italiana, anche per fare incontrare e dialogare artisti e istituzioni di Paesi diversi, dalla Polonia all’Austria, alla Corea del Sud.

Il connubio tra musica e arte è reso ancor più evidente dall’opportunità, riservata al pubblico in visita ai Musei Reali, di ascoltare musicisti in formazioni diverse e ammirare alcune opere realizzate dagli studenti dell’Accademia Albertina di Torino (Giulia Calamai, Munkhtur Enkhtsatsrakh, Elia Nardin, Elisa Ripa) che, ispirandosi alle pagine del repertorio musicale, hanno realizzato i lavori in una sinestesia fra suoni e forme visive.