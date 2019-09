Antonino Iaria nuovo assessore all’Urbanistica del Comune di Torino, Appendino: “Scelta mia, farà bene”

Antonino Iaria è il nuovo assessore all’Urbanistica della Città di Torino. È servita una lunga e dibattuta riunione di maggioranza per tirare fuori, dopo un mese e mezzo, il nome della persona chiamata a sostituire Guido Montanari.

Nessun uomo tecnico, ma un fedelissimo della sindaca Appendino per rafforzare la Giunta. Antonino Iaria, laureato in architettura, è un architetto, consulente di sistemi informativi territoriali e impresario edile, La nomina di Iaria ad assessore all’Urbanistica del Comune di Torino verrà ufficializzata nella giornata di lunedì, durante il primo consiglio comunale dopo la pausa estiva.

Iaria terrà le deleghe all’urbanistica e al patrimonio, mentre la sindaca si occuperà del Piano Regolatore. “Volevamo dare continuità, Iaria ha fatto un ottimo lavoro in Città Metropolitana” ha dichiarato la sindaca Appendino. “C’è stato un confronto- ha poi concluso la prima cittadina - ma è chiaro che la nomina spettava a me, essendo un ruolo fiduciario. È il sindaco che deve assumersi la responsabilità“.

Per la capogruppo del M5S Valentina Sganga è "un vanto che il nuovo assessore all'urbanistica sia stato scelto tra i consiglieri di maggioranza". Una scelta di Appendino che per Sganga è un riconoscimento al "valore interno presente nel gruppo". "Sono giorni complessi -continua - ma secondo me anche entusiasmanti perché si aprono scenari impensabili fino a pochi giorni fa". "Credo che questo sia un momento dove trovare unità e comunione di vedute, per cercare di sfruttare le opportunità che questo ultimo anno pieno di consiliatura ci offre" conclude la capogruppo.

Diventando assessore, Iaria lascia libero un posto da consigliere comunale. La sua postazione in Sala Rossa verrà ricoperta da Cinzia Carlevaris. Cadendo questa posizione, in automatico, viene anche meno la carica di consigliere delegato della Città Metropolitana. A lui, da lunedì a fine mandato, il compito di portare avanti i progetti in uno degli assessorati più importanti e cruciali per lo sviluppo della città.

Polemica la consigliera pentastellata Viviana Ferrero: “Chiara Appendino ha tutto il diritto di nominare chi vuole e quando vuole ma nel intento partecipativo e inclusivo di competenze presenti sul territorio ho chiesto per i due assessorati una chiamata pubblica in cui si possano confrontare i curricula e scegliere sulla base delle competenze la persona migliore a svolgere l'incarico di urbanista e di assessore all'innovazione”.

“Questo - ha concluso Ferrero - è quanto ritengo sia il percorso dovuto ai cittadini che di aspettano da noi meritocrazia e trasparenza nelle scelte”. La nomina di Iaria, inoltre, avrebbe causato diversi mal di pancia all’interno della maggioranza, con alcuni consiglieri contrari alla promozione del fedelissimo di Appendino.

La sindaca, al termine della riunione di maggioranza, ha inoltre specificato che, in attesa di trovare un assessore all’innovazione tecnico in grado di sostituire Paola Pisano, sarà l’attuale assessore al Bilancio Sergio Rolando a occuparsi delle anagrafi.