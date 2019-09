Pisano Ministro per l'Innovazione: "Ora digitalizziamo l'Italia"

La signora dei droni di San Giovanni è pronta a portare l'innovazione anche a Roma. Questa mattina Paola Pisano ha prestato giuramento, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Premier Giuseppe Conte, come Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

E poco prima di entrare a Palazzo Chigi per la prima riunione ha voluto lanciare la sua sfida: "Ora c'è da lavorare. Bene, digitalizziamo l'Italia. Il mio ministero si occupa di innovazione e trasformazione tecnologica, di agenda digitale e sì è lavorato molto bene in questi tre anni: lo so perché ho importato al comune di Torino tutte le innovazioni. C'è tanto da fare".

Pisano ai giornalisti a Roma ha poi rivelato di aver saputo ieri della nomina a ministro, che "gli è stata comunicata da Di Maio, non me l'aspettavo ed è stata una bellissima telefonata". E a chi gli chiede se potrebbe essere il braccio operativo di Rousseau nel governo Pisano ha risposto con una battuta: "Addirittura? Sono così potente?".