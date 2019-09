Capelli crespi: come rigenerarli dopo l’estate e renderli perfetti per l’autunno

Le vacanze estive sono giunte al termine e il momento di rientrare in ufficio è arrivato. Peccato che la salsedine, il sole e la sabbia abbiano notevolmente danneggiato i vostri capelli, rendendoli talmente crespi da essere quasi impresentabili e convincendovi che solo un taglio netto possa risolvere il problema.

Niente paura: la spuntatina dal parrucchiere può essere utile, ma non indispensabile! Le soluzioni che possono essere adottate, infatti, sono molteplici: delle veloci e semplici tecniche da effettuare anche nel bagno di casa propria sapranno rinvigorire i vostri capelli e garantirvi una chioma morbida e lucente pronta per le nuove tendenze e a prova di clienti, colleghi e direttore!

6 rimedi infallibili per evitare l’effetto paglia

Se i vostri capelli tendono, già per natura, ad “arricciarsi” facilmente, diventando difficili da domare e gestire, l’estate non può che peggiorare la situazione, lasciando numerosi strascichi anche a stagione conclusa. Per ottenere evidenti miglioramenti nel giro di un paio di settimane, ecco 6 suggerimenti per la cura dei capelli crespi da poter eseguire anche in casa:

Non lavare troppo spesso i capelli: qualunque tipologia di shampoo tende a seccare i capelli, rendendoli più vulnerabili all’umidità. Per questo, di tanto in tanto, bisognerebbe semplicemente sciacquare con acqua tiepida o preferire uno shampoo a secco ed acquistare principalmente prodotti senza solfati; Utilizzare il balsamo giusto: il migliore per i capelli crespi è quello senza risciacquo da applicare sui capelli umidi. Per i capelli mossi, invece, si consiglia di optare per una crema per capelli ricci, dato che il balsamo anti-crespo ha un effetto lisciante. In ogni caso, per utilizzarlo al meglio bisogna distribuirlo correttamente, cercando di prendere tutte le ciocche aiutandosi con un pettine. Sarà d’aiuto anche per combattere l’elettrostaticità; L’asciugatura è fondamentale: è assolutamente da evitare strofinare i capelli con un asciugamano, che non fa altro che aumentare l’elettricità statica. Poi sarebbe sempre meglio lasciar asciugare la chioma naturalmente, senza ricorrere al phon, ma in inverno diventa sicuramente un problema. In questo caso, prima di procedere all’asciugatura, è sempre meglio applicare una crema anti-crespo o per capelli ricci e, ad asciugatura ultimata, applicare un prodotto per lo styling creato ad hoc. Un esempio ideale per chiome che presentano anche problemi di secchezza, potrebbe essere il siero mineralizzante Mineral Leave-In di OP|BLONDE: a base di rame, ferro, magnesio e silicio, non ha bisogno di risciacquo e ha un effetto nutriente e rinforzante; Preferire una spazzola con setole di di cinghiale: questo tipo di spazzola è perfetta per i capelli tendenti al crespo, perché permette di distribuire i vari prodotti specifici dalla radice alle punte. L’ideale sarebbe averne una sempre con sé, magari tenendola in borsa, e utilizzarla più volte nell’arco della stessa giornata; Sì ad uno spray disciplinante: aiuta a mantenere vive le onde evitando che tendano a incresparsi e può essere spruzzato in qualunque momento, mostrandosi efficace anche dopo aver tenuto i capelli raccolti per molto tempo. Una valida alternativa potrebbe essere la crema per le mani: ne basta una noce da spalmare prima tra le mani e poi sulle punte dei capelli; Fatta la piega, non bisogna toccare i capelli: è assolutamente proibito anche perchè, passare continuamente le mani tra i capelli, non fa altro che sporcarli più velocemente. Se proprio non è possibile farne a meno, sarebbe meglio ungere prima le mani con un po’ di cera emulsionata.

Un ultimo rimedio in extremis riguarda le maschere che, a parte arginare l’effetto crespo, sono adatte ad essere utilizzate alla fine dell’estate come ristrutturante e rinvigorente. Vanno bene, infatti, anche per capelli spenti e sfibrati che hanno bisogno di idratarsi e ripristinare la loro morbidezza originale.

Rimedi naturali ai capelli crespi

I prodotti per i capelli crespi in commercio sono vari e numerosi, tanto da avere l’imbarazzo della scelta durante l’acquisto, ma è possibile realizzare dei semplici rimedi fai-da-te e totalmente naturali da ripetere anche più volte a settimana. Vediamoli insieme!

Impacco ai semi di lino

Per realizzare questo impacco servono 30 gr di semi di lino, 200 ml di acqua e mezzo cucchiaino di acido citrico (facilmente acquistabile in erboristeria), da mescolare insieme e applicare sui capelli. Dopo una posa di circa 30 minuti, è possibile risciacquare, ottenendo un immediato effetto morbido e lucente! Di seguito trovate un video tutorial .

Aloe vera per disciplinare

L’aloe vera è molto utilizzata per la cura della pelle, ma è anche un eccezionale rimedio naturale al crespo dei capelli. Basta applicarne un po’ in versione gel sulle lunghezze e, in men che non si dica, la chioma apparirà più liscia, ordinata e disciplinata.

Olio di germe di grano e olio di semi di lino: un mix perfetto

Questi due oli sono i più consigliati per rimediare all’effetto crespo. Si adattano tutte le tipologie di capello e agiscono molto in fretta: bisogna semplicemente applicarne una quantità abbondante sulle lunghezze, lasciare riposare per mezz’ora e risciacquare. A fare loro un po’ di concorrenza c’è l’olio di cocco, dalle innumerevoli proprietà benefiche ma che, purtroppo, non è adatto per tutti i tipi di capelli, soprattutto per quelli ricci e/o molto mossi.