Incidente in corso Grosseto: investito un pedone, fugge uno dei due automobilisti

Incidente tra due veicoli ieri sera, alle 20.30 circa, in corso Grosseto. Una Reanult Scenic, condotta da cittadino cinese, stava percorrendo via Bibiana in direzione via Paolo della Cella, mentre l'altra macchina, una Renault Espace, procedeva su corso Grosseto in direzione corso Ferrara. All'incrocio, con semaforo funzionante, le due auto si sono scontrate, e la Scenic è finita sul marciapiede, investendo un pedone, mentre l'altro conducente, dopo l'urto, è fuggito a piedi.

L'automobilista della Scenic e il pedone investito (un uomo di 47 anni) sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni Bosco in condizioni non gravi. La Espace, con targa francese, non positiva al furto, è stata recuperata dagli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso e sono ora alla ricerca del suo proprietario.