Un tendone della Chiesa Evangelica nel prato di corso Traiano: "Vi accogliamo ogni sera"

Hanno montato una grande tenda il 30 agosto e ogni sera accolgono gli abitanti di Torino coinvolgendoli in testimonianze, riflessioni sulla Bibbia e musica gospel. Sono i ragazzi dell'associazione Cristo è la Risposta Onlus, che, in un tour per diverse località italiane, fanno ora tappa nel capoluogo sabaudo appoggiandosi alla Chiesa Evangelica ADI di via Spalato.

Nel prato di corso Traiano, dove sono stanziati, resteranno fino al 15 settembre, per condividere con tutti i fedeli o i semplici curiosi momenti di convivialità e preghiera attorno alla parola del vangelo. In una location d'eccezione.

"Inizialmente giovani e poco preparati - spiegano i membri della Onlus -, il nostro obiettivo è sempre stato quello di imparare lavorando, convinti che l’esperienza e l’impegno siano essenziali nella formazione personale".

"La nostra visione - continuano - è di raggiungere con il vangelo il signor 'Chiunque'. A tale scopo preserviamo uno stile di vita itinerante, cambiando località, di media, ogni quattro mesi. In ogni luogo operiamo come estensione della chiesa locale, convinti che non dobbiamo aprire nuove sale di culto, ma riempire quelle già esistenti".

La zona scelta, questa volta, è il territorio di confine tra Mirafiori Sud e il Lingotto, nell'area verde tra via Guala e via Casana. L'appuntamento è tutte le sere a partire dalle ore 20.