Barattolo, sanzionato ambulante per la vendita di cosmetici ancora nuovi

Questa mattina, la polizia municipale, durante i consueti controlli al "Barattolo" di via Carcano, ha sanzionato con 160 euro un venditore che commerciava 30 confezioni di cosmetici ancora nella confezione originale, detenute per la vendita ma in contrasto con il regolamento del mercato del libero scambio che prevede solo merci usate da riportare a nuova vita.

In seguito, gli agenti hanno notato, abbandonata in un angolo, una sacca. Dal successivo controllo è emerso che conteneva 90 DVD illecitamente duplicati e privi del marchio SIAE, verosimilmente abbandonati dall'ambulante alla vista delle forze dell'ordine.