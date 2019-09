Oggi a Nichelino il Palio dei Quartieri, succoso antipasto della Festa di San Matteo

Nichelino ritrova il senso di comunità e appartenenza con la XXXV edizione della “Festa di San Matteo”. Dal 12 al 23 settembre, la città vedrà un'invasione di suoni e colori, con spettacoli, celebrazioni religiose e rievocazioni storiche, degustazioni e appuntamenti sportivi, feste di via e notti bianche.

Ma San Matteo avrà oggi, domenica 8 settembre, un gustoso antipasto, con la quinta edizione del Palio dei Quartieri. Le gare si svolgeranno presso la sede del Quartiere Kennedy, in piazza Madre Teresa di Calcutta. Il programma prevede: alle ore 14 la sfilata dei Comitati di Quartiere aperta dalla Banda Musicale “G. Puccini”, con partenza dal Palazzo Comunale in piazza Di Vittorio. Alle 14.45 i saluti istituzionali, seguiti dal via ai giochi a squadre.

Quest’anno sono previsti: il calciobalilla umano, la pallavolo con gli asciugamani, la palla a terra, la corsa con i sacchi, la palla avvelenata, il fai centro, e lo scoppia il palloncino. Ci sarà poi un gioco a sorpresa per le due squadre finaliste.

In mattinata, dalle ore 9, è in programma la terza tappa della Maratona Reale: 12 chilometri, con partenza e arrivo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. L'evento è a cura della a.s.d. Base Running.