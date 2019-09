Oggi a Stupinigi si corre la terza tappa della Maratona Reale

Dopo la pausa estiva, oggi è nuovamente l’ora di correre la Maratona Reale a tappe, l’innovativo format ideato da Base Running in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e con Regione Piemonte, che permette a migliaia di appassionati di affrontare i 42,195 km della maratona suddivisi in quattro frazioni disputate tra maggio e ottobre 2019 in alcune tra le più belle Residenze Reali Sabaude del Piemonte.

Teatro della frazione più lunga delle quattro, di 12km, sono la Palazzina di Caccia di Stupinigi, capolavoro di Filippo Juvarra e i maestosi boschi del Parco Naturale di Stupinigi.

Lo start sarà dato alle 9:00 da piazza Principe Amedeo, nel parterre di fronte alla Palazzina, dove è ubicato anche il traguardo. I runner dopo aver percorso parte della rotonda attorno al palazzo, si inoltreranno in quella che era la riserva di caccia dei Savoia, adesso Parco Naturale di Stupinigi, area protetta di 1772 ettari.

Il parco naturale è di tipo planiziale, con boschi misti di latifoglie a struttura irregolare, in gran parte con impianti di pioppi ibridi. Vi si possono trovare 29 tipi di mammiferi diversi, dalle minilepri agli scoiattoli fino a donnole, faine, volpi, cinghiali e caprioli. Le specie di uccelli che vivono nel parco sono poco meno di 100, tra cui picchi, fagiani e rapaci diurni e notturni. E la gara si svolgerà praticamente nella sua interezza immersa in questo bucolico paesaggio, completamente in mezzo alla natura.

Adiacente alla partenza e al traguardo sarà allestito il Race Village con tutti i servizi della gara (punto iscrizioni e ritiro pettorali, deposito borse, area ristoro finale, e premiazioni). Il Race Village sarà aperto domenica 8 settembre dalle 7:30.

Le informazioni complete, i percorsi delle tappe e il regolamento sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.maratonareale.it.