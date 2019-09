Mirafiori Nord, gli ambulanti di via Castelgomberto traslocano su via Baltimora

Sempre meno ambulanti di anno in anno in via Castelgomberto: è questo il motivo per cui il Comune di Torino ha deciso di accorpare tutto il mercato in via Baltimora. Da tempo l’area mercatale di Mirafiori Nord si sta riducendo, con sempre meno operatori in strada a vendere le loro merci.

In via Castelgomberto il lunedì i banchi erano tre, mentre il venerdì e il sabato solo uno. Per pulire lo spazio l’Ambiente spendeva annualmente tra i 20 e i 25 mila euro. Un impatto sulle casse comunali giudicato ormai “insostenibile”.

Per questo motivo Palazzo Civico, con una delibera dello scorso 23 luglio, ha deciso di riunire tutto il mercato su via Baltimora, spostando qui tutti gli operatori. "Questo trasferimento - commenta il Presidente della Commissione Commercio Andrea Russi - viene incontro alle esigenze degli ambulanti, del Comune e della Circoscrizione 2".

"E' molto difficile modificare il layout di un mercato perché serve consenso di tutti gli operatori: questo quindi è un grande risultato", conclude Russi.