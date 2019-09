Processione dell'Addolorata il 15 settembre nella Circoscrizione 3

In occasione della festa liturgica dell’Addolorata, la Parrocchia di San Pellegrino, retta dai Servi di Maria, propone domenica 15 settembre la processione per le vie del quartiere. Con partenza alle ore 09.45 dalla Chiesa di corso Racconigi 26, passando per via Frejus, via Capriolo, corso Trapani, piazza Rivoli, corso Vittorio Emanuele II e ritornando in corso Racconigi, la statua di Maria Addolorata attraverserà i luoghi della quotidianità accompagnata dalla recita del rosario, da canti, da letture scandite dalle meditazioni di padre Bruno M. Castricini OSM.

Ogni anno sono centinaia di fedeli, giovani e non, aderenti di varie Associazioni attive in Parrocchia e tante persone del quartiere che attraverso un gesto semplice rinnovano la propria devozione. Al termine della processione, alle ore 11.00, sarà celebrata la Santa Messa che si concluderà con la recita della preghiera di affidamento. “Il miracolo più grande che la Madonna deve fare è nella nostra vita: ci dia la semplicità del suo cuore e la disponibilità a Colui che ci ha creati e che ci attende alla fine ... Che la Madonna ci dia la fede che sappia vedere nel fratello, nelle cose che tocchiamo con le mani e nel mondo che ci circonda l’introduzione al Mistero che sta dietro, il mistero di Cristo, perché «in Lui tutto consiste», dice san Paolo! Che ci dia la grazia della fedeltà, anche quando le cose vanno male, ci sembrano andar male, anche quando sembra che i conti non tornino per noi e per il nostro benessere! Che ci mantenga fedeli! Un uomo che riconosce Dio, che riconosce Dio fatto uomo, che riconosce Cristo morto e risorto, che riconosce che Lui è il Signore di tutto, un uomo che crede e che lo dice a sua moglie e che lo dice ai suoi figli, e lo dice ai suoi compagni di lavoro, e non ha vergogna di nessuno, questo è il più grande miracolo". (Intervento don Luigi Giussani, Adro maggio 1989).