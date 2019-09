Settimo Torinese, successo per la passeggiata lungo il Rio Freidano [FOTO]

Domenica 8 settembre 2019, in concomitanza con la storica “Fera dla Contenta”, si è tenuto a Settimo Torinese un interessante evento all’insegna della natura locale. I partecipanti, infatti, guidati dalla naturalista Valeria Fossa lungo un percorso botanico sulle rive del Rio Freidano, hanno avuto l’opportunità di osservare diverse specie di piante caratteristiche, come il ricino e l’acero, oltre ad animali come le libellule e i germani reali. La passeggiata, che ha avuto inizio dal Parco dell’energia dell’EcoMuseo del Freidano, ha offerto un’occasione per imparare a conoscere la flora e la fauna locale in modo immersivo e coinvolgente.