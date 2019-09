Sanità, Ruzzola, Vercellotti e Zangrillo: "Come si comporterà il PD al governo sulla Città della Salute?"

"Sarà molto interessante verificare quale posizione intenda assumere il Partito Democratico, ora in procinto di tornare al Governo del Paese, per quanto riguarda la realizzazione delle Città della Salute di Torino e Novara. Nello scorso mandato il Pd si era visto bloccare dal ministro della Salute del M5S Grillo la possibilità di procedere alla realizzazione dei due nuovi nosocomi attivando un project financing. Il Pd sarà dalla parte del Piemonte per realizzare queste due opere, da troppo tempo attese, o andrà al traino della posizione ideologica e integralista dei grillini? Viene spontaneo domandarlo visto il tenore della IV Commissione avvenuta oggi in Regione dove sempre il Partito Democratico si è accorto che esiste un problema di carenze di posti letto, dopo che per tutto lo scorso mandato avevamo sottolineato come Forza Italia questa criticità che si traduceva in pronto soccorsi nel caos e gravi problemi nel trattamento del post e lungodegenza. Anche in questo caso sarà indispensabile vedere se il Pd deciderà a livello romano di giocare di sponda, venendo incontro alle esigenze delle famiglie piemontesi e lavorando di lobby. Oppure se preferirà fare ostruzionismo, aggrappandosi ai 'nient' provenienti dal M5S, per rallentare il cambio di velocità che vogliono imprimere Forza Italia e il centrodestra in Piemonte". Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti e il coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte Paolo Zangrillo.