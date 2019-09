Torino, il neo-assessore all'urbanistica Iaria: "Puntiamo alla riqualificazione, no al consumo di suolo"

“Non è vero che come maggioranza e giunta abbiamo avuto il freno a mano a tirato: non siamo riusciti a raccontare il processo di trasformazione. Sembra che vogliamo fermare Torino, ma non è vero”. A parlare è il neo assessore all’Urbanistica di Torino Antonino Iaria alla sua prima uscita pubblica, dopo la presentazione ufficiale in Consiglio Comunale della sindaca Chiara Appendino. La prima cittadina ha tenuto però per sé le deleghe al piano regolatore: una decisione che da più tardi ha fatto parlare di assessorato “dimezzato”.

Una definizione che Iaria respinge al mittente, evidenziando come il nuovo prg “ non è di un solo assessorato, ma ne coinvolge diversi dal sociale, all’ambiente e urbanistica. E’ giusto che il coordinamento rimanga alla sindaca”. Tra le prime iniziative Iaria ha spiegato che incontrerà i “portatori d’interesse della città, dagli stakeholders agli ordini professionali”.

Se il neo-assessore all’Urbanistica non si sbilancia sull’eredità lasciata dal suo predecessore, garantisce però che “il cassetto dei progetti di Montanari non è vuoto”. “Molte trasformazioni hanno tempi lunghi – ha spiegato – le modifiche del piano regolatore permetteranno di poter trasformare anche queste parti della città. Vogliamo dare il via ad una nuova stagione dell’edilizia che punti sulla ricostruzione e non vada a toccare il suolo”.