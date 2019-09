ExillesCittà: il racconto di un borgo antico e delle sue coinvolgenti storie

ExillesCittà, riconosciuta tra le rievocazioni storiche della Regione Piemonte, racconta il momento in cui Exilles, che negli ultimi decenni del XIX secolo era il borgo più popolato dell'Alta Valle di Susa, venne elevato al rango di "Città" grazie a un Regio Decreto di Umberto I.

E così che, tra i pettegolezzi delle lavandaie, l‘eleganza del Circolo Ufficiali e le chiacchiere al salotto di Felicita, per il 14° anno ExillesCittà diventa una giornata di storie e di racconti, in cui il visitatore viene trasportato in atmosfere antiche e suggestive.