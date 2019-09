Evaso dal carcere di Torino, dopo una settimana arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora hanno individuato, rintracciato e arrestato questa mattina Cristian De Bonis, 40 anni, evaso dal carcere delle Valette il 5 settembre scorso.

Era in prigione per vari reati, tra cui furto e rapina. In regime di semilibertà l'uomo, con fine pena al 2021, non ha fatto rientro dal lavoro, facendo perdere le sue tracce. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di rintracciare l’evaso in un bar di Barriera di Milano.

I militari hanno aspettato che l’uomo uscisse, a questo punto De Bonis è salito su un motorino ed è stato fermato, in un area più sicura perché ritenuto pericoloso e probabilmente armato. I sospetti dei carabinieri sono stati fondati perché l’uomo aveva con sé una pistola cal. 7.65 marca Walter mod. Ppk con matricola abrasa carica, 1 caricatore con 15 cartucce.

L'uomo ha negato di essere Cristian de Bonis e ha declinato generalità false. Poi, messo alle strette, ha confessato. È stato sequestrato anche 1 microcellulare e 875 euro in contanti.