Il Consiglio regionale acquisisce spazi sulle testate online

Con l’obiettivo di aumentare la diffusione dell’attività istituzionale, il Consiglio regionale ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’acquisizione di spazi di informazione sulle testate giornalistiche online piemontesi.

Le testate in linea con i requisiti richiesti dal bando, illustrati all’articolo 4, potranno presentare domanda entro le ore 12 di mercoledì 18 settembre 2019.

Il servizio prevede la presenza di un banner di informazione istituzionale, curato dell’ufficio stampa del Consiglio regionale, in home page e in tutte le pagine interne della testata.



È prevista, inoltre, la pubblicazione, una volta al mese, di un articolo pubbli-redazionale, sempre a cura dell’ufficio stampa.



Scadenze, modalità di adesione, importi e requisiti sono disponibili sul sito internet all’indirizzo https://bandi.cr.piemonte.it/web/content/testate-line.