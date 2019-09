Riparte la stagione di Musicaviva: sabato il primo concerto alla Cappella dei Mercanti

Riparte, con i suoi tre festival, la stagione di Musicaviva, associazione torinese impegnata nella divulgazione musicale attraverso corsi di strumento, concerti e rassegne diffuse.

Il programma 2019/20, ricchissimo, vuole accontentare un po' tutte le richieste dei diversi pubblici: dall'antico al contemporaneo, includendo il jazz, la musica klezmer, e molto altro ancora.

Torino Chamber Music Festival, con i suoi concerti del repertorio cameristico, propone quest'anno un alternarsi di musicisti già affermati, giovani professionisti, eccellenze segnalate dal Conservatorio "Giuseppe Verdi" e vincitori di concorsi internazionali, quali "Luigi Nono", "ON STAGE Competition" e "Premio Campus delle Arti". Per il Piano in Primo Piano, i concerti saranno tenuti sia da artisti rinomati sia da giovani musicisti emergenti, provenienti da diverse città, italiane ed estere. Infine, le Nvove Mvsiche Festival raccoglie una collezione di musica per canto e basso continuo scritto da Giulio Caccini nel 1602, che ha segnato in quel periodo un importante cambiamento di stile, dalla polifonia alla monodia. Nel festival si affronta il cambiamento in genere dei vari stili musicali, mettendo in contrapposizione quelli che vanno dal XVI al XVII secolo ai nuovi stili del XX e XXI secolo, passando dal sacro al profano. Gli eventi avranno sede presso Villa della Regina e Palazzo Carignano.

Il primo appuntamento in cartellone è un concerto nato in collaborazione con la Filarmonica Teatro Regio Torino e l' APM (Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo) per “Obiettivo Orchestra”, con l’intento di preparare i giovani musicisti al percorso professionalizzante, cercando di favorire il giusto equilibrio per lo svolgimento del mestiere.

Il corso, che comprende tutte le classi di strumento presenti in orchestra e l’Accademia triennale di Direzione ed i cui docenti sono il Mº Donato Renzetti e le prime parti di Filarmonica TRT, introduce alcune importanti novità come le simulazioni di audizioni, un percorso formativo con il Mº Daniele Rinero, musicista-psicologo e l’esecuzione musicale con professionisti di chiara fama che possano trasmettere ai giovani musicisti le competenze richieste nella professione del musicista”



Sabato 14 Settembre ore 17.00

Cappella dei Mercanti

Via G. Garibaldi, 25 - TO

Ensemble di fiati di "Obiettivo Orchestra"

Direttore Biagio Micciulla

Ensemble composto da:

Maria Siracusa*, Irene Silano, flauti

Alessandro Cammilli*, Matteo Forla, oboi

Paolo Sartori, Alessandro Rizzoli, clarinetti

Carlo Alberto Meluso, Daniele Longhitano, fagotti

Pierluigi Filagna*, Gregorio De Maria, Donata Chialberto, corni

Domenico Digirolamo, contrabbasso

* Professori della Filarmonica Teatro Regio di Torino

Il programma prevede una Ouverture da Cenerentola di Rossini (trascrizione), la Petite Symphonie di Gounod e la Serenata per fiati di R. Strauss.

Programma completo della stagione consultabile qui: https://www.associazionemusicaviva.it/uploads/file/PROGRAMMA_COMPLETO_TRE_FESTIVAL.pdf