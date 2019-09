Il grillino Versaci apre ai dem, Lo Russo replica: "Appendino inadeguata, per il 2021 pronti ad accogliere delusi del M5S"

Il governo giallorosso per ora non abita a Torino. Se l'ex numero uno della Sala Rossa apre alla collaborazione con i dem locali, il capogruppo comunale del Pd stoppa subito la proposta. Questa mattina via social è andato in onda un botta e risposta tra il grillino Fabio Versaci e Stefano Lo Russo.

In un lungo post il pentastellato si augura che il nuovo governo PD-M5S "possa funzionare, per dimostrare al paese che una politica diversa è possibile". Per Versaci tra i problemi che il Conte-bis dovrà affrontare ci sono l'immigrazione e il lavoro. "Credo - spiega - che su questi temi con il Partito Democratico si possa trovare punti comuni su cui lavorare, per togliere fiato a una destra senza idee". Un appello rivolto anche ai dem locali, in particolare al segretario provinciale Mimmo Carretta e al segretario regionale Paolo Furia, a cui Versaci dice "iniziamo da qui".