Al Valentino il "deposito di cocaina" era un calzino nascosto in una buca: tre arresti [FOTO e VIDEO]

Ancora un blitz contro il traffico e la vendita di droga, nella zona di San Salvario, a pochi passi dal centro della città. E in particolare riflettore puntati sul Parco del Valentino. I carabinieri hanno infatti arrestato tre persone, mentre altre due sono state denunciate. Sono due i negozi controllati e 40 le persone identificate. Un'attività che ha portato al sequestro di oltre 200 dosi di droga (eroina, cocaina e hashish).

Ma la scoperta più curiosa è stata quella di un "nascondiglio": all'interno di un buco ricavato nel parco, erano custodite 100 dosi di cocaina avvolte in un calzino da uomo.

Secondo le ricostruzioni dei militari, quello era un “punto di ritiro e consegna” della droga ritenuto sicuro tra pusher, per evitare i controlli delle forze dell’ordine. Grossista e spacciatore concordavano luogo e ora della consegna e la merce venviva lasciata nel punto stabilito.

A Luglio e Agosto, i carabinieri hanno scoperto altri depositi in Lungo Dora Savona. Il primo nei pressi di un cassonetto dell’immondizia: all’interno di una busta di plastica erano custoditi circa 300 grammi di marjuana. A scoprirlo erano stati i militari intervenuti per un litigio tra alcuni africani. L’intervento aveva l'obiettivo di sedare gli animi e verificare la regolarità sul territorio nazionale delle persone coinvolte, ma si era poi esteso a tutta l’area circostante consentendo di recuperare lo stupefacente.



Il secondo deposito era stato scoperto nell’abitazione di un pregiudicato del luogo. A seguito di perquisizione domiciliare l’uomo è stato trovato in possesso di 450 grammi di marjuana e 140 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione ed a una cartuccia calibro 357 magnum.