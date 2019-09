Mit, concerto in Quadreria giovedì 19 settembre

Giovedì 19 settembre, in occasione della rassegna MITO per la Città, la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo ospiterà il concerto de I Solisti dell’Accademia Corale Stefano Tempia di Torino, nella Quadreria dell’Oratorio di San Paolo.

Si esibiranno Eleonora Conforti, Fabiola Salaris, soprani, Emma Bruno, Roberta Zizzari, mezzosoprani, Salvatore Romei, tenore, Francesco Cavaliere, pianoforte

Musiche di Gaetano Donizetti, Francesco Paolo Tosti, Johann Strauss jr, Giacomo Puccini, Jacques Offenbach, Georges Bizet

Il Concerto in Quadreria è uno dei momenti musicali di MITO per la Città che accompagneranno il festival internazionale MITO SettembreMusica 2019: 128 appuntamenti tra Torino e Milano dal 3 al 19 settembre 2019 che abbracciano un ampio orizzonte. Geografie è infatti il tema scelto per questa edizione, per viaggiare con la musica nello spazio per scoprire luoghi, tradizioni e linguaggi che hanno segnato le diverse culture del mondo.

Posti: 20 (riservati a esterni).

Ingresso limitato su prenotazione. Per partecipare, fino ad esaurimento posti, scrivere a: info@fondazione1563.it, specificando nell’oggetto dell’e-mail "Concerto in quadreria".