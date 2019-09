Guerra nel PD piemontese, Fregolent: "Furia si dimetta". Il segretario regionale replica: "Sciacallaggio"

Spirano venti di guerra nel PD piemontese. Il governo Conte-bis, dove i dem regionali si sono dovuti accontentare della nomina di Andrea Giorgis a Sottosegretario alla Giustizia, contro i due ministri (Pisano e Dadone), un viceministro (Castelli) e un sottosegretario (Azzolina) del M5S, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Per il molti dem il responsabile delle scelte che in pochi mesi hanno portato a perdere alle elezioni la Regione e molti comuni, non avere europarlamentari piemontesi ed in ultimo una piccola rappresentanza nel governo giallorosso, è il Segretario Regionale Paolo Furia. Ed ora c'è chi come la deputata del Pd Silvia Fregolent chiede le sue dimissioni. "Il Pd di Torino e Piemonte - spiega - è stato umiliato nella formazione del nuovo governo".