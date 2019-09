I compressori si bloccano e il Palaghiaccio di Pinerolo diventa uno stagno

Non solo la piscina riapre in ritardo rispetto alle previsioni per problemi durante il cantiere per rifare la piastrellatura. Anche il Palaghiaccio di viale Grande Torino a Pinerolo doveva riaprire lunedì 9, ma un problema legato ai compressori non ha permesso di formare il ghiaccio.

Quando era il momento di mantenere il freddo, i compressori, sostituiti da pochi mesi, si bloccavano e la pista è diventata uno stagno. Del problema se ne è occupata Acea, che è stata incaricata dal Comune di seguire la parte della manutenzione. Ora si sta rimuovendo l’acqua e da inizio settimana dovrebbe iniziare la preparazione del ghiaccio. La speranza dei gestori dello Sporting club Pinerolo è di aprire il prossimo week end. Intanto è già stata spostata a Torre Pellice la partita amichevole di hockey della Valpeagle che doveva tenersi domani contro il Como.