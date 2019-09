Le celebrità Italiane più seguite su Instagram nel 2019

Instagram negli ultimi tempi sta avendo più successo di qualunque altro social network. Questo perché probabilmente non c’è niente più immediato di una fotografia. Basta scorrere lo schermo per entrare nella vita privata delle proprie star preferite.

Mettere un like a un video, sentirne la voce, osservarne le foto per catturare il dettaglio nuovo o per decidere che cosa comprare o come acconciarsi per assomigliare alla propria celeb del cuore. A volte sembra di entrare in casa di una persona famosa, sentendola meno distante, anche se ragionandoci è chiaro che ogni star mette online solo quello che vuole far vedere.

Instagram: un trampolino di lancio

Instagram oggi ha lo stesso potenziale di un casting vero e proprio per diventare famosi. È per questo che chi aspira a fare l’attore, la modella, il cantante non può esimersi da curare il proprio profilo social su Instagram. Come si fa? Ogni foto va meditata e studiata. Tutto deve essere perfetto e ogni tanto non si può evitare qualche colpo di scena per stupire e incuriosire. Un qualcosa che non si sarebbe (teoricamente) dovuto vedere, una parola in più, un po’ di indiscrezione da dare in pasto ai seguaci è insomma indispensabile. Se non si è già famosi, comunque, tutto questo non è sufficiente.

Su Instagram, dopotutto, ci sono 895.000.000 di utenti ed emergere non è semplice. Famosi e non utilizzano un trucchetto molto semplice, perfetto per una buona strategia di marketing. Esistono vere e proprie app che aiutano a cacciare fan e ad aumentare seguaci Instagram attivi di conseguenza. Ovviamente è un piccolo segreto che le star conoscono molto bene, ma che non si ammette mai.

Le star Made in Italy più seguite di Instagram

I profili Instagram più seguiti sono quelli di personaggi famosi stranieri, come Cristiano Ronaldo (con 177 milioni di fan), Ariana Grande (160 milioni di fan), Selena Gomez (154 milioni di fan), questo si sa. Anche il nostro Made in Italy però ha un discreto successo. Il profilo italiano più seguito è quello della influencer Chiara Ferragni con 17 milioni di fan.

È chiaro che confrontando i numeri sembrano davvero numeri bassini: Cristiano Ronaldo si farebbe di certo una risata di fronte a questo numero di seguaci, ma pensandoci in fondo non si tratta poi di pochi fan. Questo pensando soprattutto che Chiara (è un esempio) di fatto non ha una carriera come attrice, come cantante, come sportiva, come modella, ma esiste proprio come personaggio sui social. È da lì che nasce ed è per il suo successo qui che è stata ingaggiata per qualche pubblicità. Lei è l’esempio più lampante di quanto i social siano un trampolino di lancio per diventare famosi.

A seguire la Ferragni nella classifica dei personaggi italiani più amati suo social c’è il milionario stilista Giorgio Armani, con 14,7 milioni di fan. Lo segue l’imprenditore Gianluca Vacchi che è seguito nella sua “bella vita” da 13 milioni di fan. Ecco finalmente poi una bellissima Belen Rodriguez con 8,9 milioni di fan che stupisce fra scatti di quotidianità con il compagno e il figlio e altri un po’ hot.