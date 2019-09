“Un due tre…Antico Egitto!”: sabato 21 apertura straordinaria fino alle 22.30

Sabato 21 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo Egizio rimarrà aperto straordinariamente fino alle ore 22.30, con ultimo ingresso alle ore 22.00.

A partire dalle 18.30 l’ingresso al Museo sarà inoltre per tutti a 5 €, e sarà possibile prenotarsi ad un flash tour tematico gratuito con prenotazione in loco. In totale ci saranno 8 tour, con partenza ogni 20 minuti.

Per maggiori informazioni: https://museoegizio.it/esplora/notizie/un-due-treantico-egitto-giornate-europee-del-patrimonio-2019/