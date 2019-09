Nuovo assessore all'Innovazione, Appendino incontra Pisano

Ritorno alla casa "comunale", solo per un giorno, per Paola Pisano. Il ministro all'Innovazione del governo Conte bis venerdì era a Palazzo Civico, dove ha incontrato la sindaca Chiara Appendino, per parlare anche del suo successore.

Pisano attualmente è ancora assessore all'Innovazione del Comune di Torino. Una delega che le ha chiesto momentaneamente di tenere la stessa sindaca Chiara Appendino, in attesa di individuare un sostituto. La scorsa settimana, in Sala Rossa, la prima cittadina aveva annunciato che entro la fine di settembre sarebbe stato nominato il nuovo assessore alla Smart City. Un profilo "tecnico" e non politico, come ha chiarito più volte la prima cittadina, in continuità con Pisano.