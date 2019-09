Aldo Iacobelli nuovo comandante dei carabinieri Legione "Piemonte e Val d'Aosta" [FOTO e VIDEO]

Per Iacobelli si tratta di un ritorno: dal 1994 al 2000 ha infatti prestato servizio in Piemonte nelle vesti di comandante del Nucleo investigativo e del Reparto operativo del Comando provinciale di Torino. Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, il comandante interregionale carabinieri “Pastrengo” Gaetano Maruccia, il prefetto Claudio Palomba, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e Laura Spadafora, la ragazza rapita nel maggio del 2000 davanti scuola e liberata dai carabinieri dopo tre settimane di prigionia. Fra i primi a soccorrere l'allora 15enne fu proprio Iacobelli, che in Sardegna era stato coordinatore delle Squadriglie Anticrimine, reparto di punta per la lotta ai sequestri di persona e per la ricerca di latitanti.