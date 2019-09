Salta l'edizione 2019 di IOLAVORO Torino, Valle (Pd): "Alta velocità Cirio solo slogan elettorale"

Nel 2019 Torino non ospiterà IOLAVORO. La manifestazione, che mette in contatto diretto le aziende che ricercano personale con le persone in cerca di occupazione, non si svolgerà come di consueto ad ottobre “per problemi gestionali e amministrativi in capo all’Agenzia Piemonte Lavoro”. Ad annunciarlo l’assessore regionale Roberto Rosso, facendo le veci dell’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, in risposta al consigliere regionale del PD Daniele Valle.

Dal 2005 ad oggi IOLAVORO ha avuto 22 edizioni principali e 15 territoriali facendone, come spiega l'esponente dem, “la più grande job-fair italiana". Nel 2018 hanno preso parte all'evento, che si è svolto al Lingotto Fiere, 7.500 persone: in totale sono state visionate 5.500 offerte di lavoro.

Rosso, spiegando che l’edizione 2019 non ci sarà, ha poi detto che la Regione ha ritenuto “opportuno ripianificare la data dell’evento, lavorando da subito ad un rilancio e rinnovamento della formula”. “La prossima manifestazione torinese – ha proseguito – sarà un’occasione importante per lanciare il tema dell’Innovazione e dei cambiamenti che riguardano le nuove competenze richieste ai lavoratori”.

Parole che non hanno convinto Valle, che ha replicato “Mi dispiace rilevare che, almeno per quest’anno, persone in cerca di lavoro, agenzie formative, addetti ai servizi pubblici e selezionatori dovranno rinunciare ad un appuntamento tanto importante per il mondo del lavoro”. “Anche stavolta, l'alta velocità della giunta, rimane solo un slogan elettorale” conclude l’esponente dem.