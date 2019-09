"Wooooow! Io e il Mio Futuro…": nell'autunno l'evento di orientamento in sei province piemontesi

Sarà organizzata in sei province piemontesi l’ottava edizione di Wooooow! Io e il Mio Futuro…, l’evento di Orientamento per gli studenti delle Scuole secondarie che sta ottenendo un crescente successo anno dopo anno.

Il periodo stabilito è l’autunno 2019, mentre le location territoriali sono ancora in fase di definizione. Di sicuro l’evento interesserà migliaia di ragazzi, genitori e insegnanti dei territori di Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara e Vercelli e sarà organizzato, come nel passato, in collaborazione con le Scuole, le Istituzioni locali e con il patrocinio della Regione Piemonte.