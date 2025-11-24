Collegno, alla scuola Matteotti inaugurata la palestra con le famiglie di Borgata Paradiso e con le associazioni

Inaugurata la nuova palestra della scuola primaria Giacomo Matteotti, con un evento che venerdì scorso ha riunito le famiglie delle dieci classi della scuola, le associazioni sportive Ginnastica Paradiso e Collegno Basket. Presenti anche il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone, il Vicesindaco Antonio Garruto, il presidente del Consiglio comunale Enrico Manfredi, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Giovanna Caputo e la Giunta comunale con diversi consiglieri.

L’occasione è stata delle più speciali: il taglio del nastro coincide con la chiusura di un cantiere che si è protratto dal 202@@ per via di difficoltà con la ditta appaltatrice, cui è seguita la rescissione del contratto e la prosecuzione dei lavori. La palestra è già in utilizzo dagli studenti: si tratta di 780 metri quadri di superficie, riscaldamento radiale a pavimento e un ambiente moderno che diventa da subito un punto di riferimento per la città e le associazioni sportive. È la seconda struttura più grande del territorio, subito dopo il Palazzetto dello Sport.

“Oggi celebriamo non solo l’apertura di una palestra, ma un investimento concreto sul futuro dei nostri ragazzi e della comunità. La partecipazione di così tante persone dimostra quanto fosse atteso questo momento - sottolinea il Sindaco Cavallone -. La nuova palestra della Matteotti è un simbolo di resilienza e di fiducia: dopo un percorso impegnativo, abbiamo restituito alla città uno spazio sicuro, moderno e inclusivo. Ringrazio gli uffici comunali, la scuola e le famiglie di Borgata Paradiso: senza la loro collaborazione e comprensione non avremmo raggiunto questo risultato”.

Spiega il Vicesindaco Antonio Garruto con delega alla Progettazione Strategica: “La palestra Matteotti è il frutto di una visione strategica che mette al centro la qualità degli spazi pubblici. Collegno cresce con progetti che guardano al futuro e che rafforzano il tessuto urbano e sociale”.

Continua l’Assessora alle Politiche Educative Silvia Ala: “Per la scuola Matteotti e per tutte le famiglie è un giorno di festa: i bambini e i ragazzi potranno finalmente vivere attività sportive e ricreative in un ambiente adeguato e stimolante. È un investimento educativo che rafforza la comunità scolastica”.

L’inaugurazione ha visto un piccolo concerto canoro di tutte le studentesse e studenti della scuola, seguita poi dall’esibizione degli atleti di Ginnastica Paradiso e di Collegno Basket: “Lo sport a Collegno si arricchisce di una nuova casa: una palestra moderna, accogliente e funzionale che sarà a disposizione delle associazioni e dei cittadini - conclude l’Assessore allo Sport Gianluca Treccarichi-. È un segnale forte di quanto crediamo nello sport come strumento di inclusione e crescita”.