Riscaldamento ko al Convitto Umberto I, studenti a casa: "Domani venite coperti"

Mattinata al freddo per gli studenti del Convitto Umberto I di via Bertola. Un guasto tecnico ha messo ko il sistema di riscaldamento. La conseguenza: termosifoni spenti, ragazzi e ragazze in aula (o in palestra) per le lezioni con giacche, sciarpe e cappelli.

Non il massimo, soprattutto in una giornata fredda come oggi. "In un aula - racconta una studentessa - c'erano meno di 15° gradi".

Lezioni sospese

Per questo motivo la dirigente scolastica ha diramato una circolare urgente sospendendo le lezioni per oggi. Tutte le classi sono così state autorizzate ad uscire da scuola alle 10.25. Purtroppo, come raccontano alcuni studenti, la situazione di disagio si trascina da diversi giorni e non potrebbe non risolversi di oggi.

"Venite con sciarpe e cappelli"

Nel pomeriggio è stata infatti mandato un secondo avviso da parte della dirigenza: "Nonostante l'impegno costante delle squadre tecniche, al momento non possiamo garantire che l'intervento possa essere completato entro la giornata odierna e che domani l'impianto risulti pienamente operativo".

"Per questo motivo, gli studenti sono invitati a presentarsi a scuola adeguatamente coperti così da fronteggiare eventuali disagi termici nelle prime ore della mattinata" conclude la circolare.

Mattinata al freddo anche per il liceo Einstein: nella sede di via Scotellaro si sono registrati quattordici gradi nei corridoi, con disagi per i ragazzi e le ragazze. E anche alla scuola media Frassati un guasto al riscaldamento ha costretto la dirigenza a mandare a casa gli studenti.