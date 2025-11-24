Altro guasto alla media Frassati, termosifoni ko e ragazzi spediti a casa

Mattinata al freddo per gli studenti della scuola media Frassati di via Tiraboschi, a Madonna di Campagna. Un guasto alla rete interna dell’istituto ha mandato ko il sistema di riscaldamento. La conseguenza: termosifoni spenti e ragazzi in aula (o in paleatra) per le lezioni con le giacche. Non il massimo, soprattutto in una mattinata fredda come quella odierna.
Lezioni sospese
Per questo motivo il dirigente scolastico, Luca Angelone, ha diramato una circolare urgente sospendendo le lezioni per oggi, lunedì 24 novembre 2025, e spedendo tutti gli alunni alle loro rispettive case.
Il precedente
Si tratta, tuttavia, del secondo caso dopo quello del 20 novembre. Protagonista la stessa scuola che purtroppo, come altri edifici in città, non gode di impianti all’avanguardia. Giovedì, dopo la segnalazione, ci avevano pensoso i tecnici di Iren a risolvere il problema della caldaia rotta. Tecnici che sarebbero intervenuti prontamente anche stamattina.
“Il guasto è stato riparato” spiegano dall’azienda. Ma per le lezioni, ormai, se ne riparlerà domani.