L'assicurazione 4.0? Il cliente la prova "sulla sua pelle" come in un videogame" [VIDEO]

Non c'è obbligo di stipula delle polizze, ma chi esce dal nuovo spazio di Intesa Sanpaolo dedicato al mondo delle assicurazioni porterà sicuramente con sé un bagaglio accresciuto sui potenziali rischi che si corrono nella vita di tutti i giorni: in casa, all'aperto o al volante.

Si chiama Area X la struttura che in via San Francesco d'Assisi 10 propone un nuovo approccio alla materia della sicurezza personale e la tutela da rischi. Tre aree in cui la realtà virtuale simula potenziali situazioni da cui proteggersi, spesso imprevedibili anche dai più prudenti.

La superficie complessiva è di 350 metri quadri circa e può ospitare da 20 a 120 persone. Sono circa 15 gli ambienti sviluppati in 3D grazie all'impegno di 24 programmatori. Al termine di ogni esperienza, come in un videogame, sarà assegnato un punteggio e in commento personalizzato. L'accesso è gratis, a partire dalle 10 del 21 settembre.

"Il nostro nuovo spazio torinese - commenta Nicola Maria Fioravanti, responsabile della divisione Insurance di Intesa Sanpaolo - stimola l'interesse verso la cultura assicurativa invitando i visitatori ad acquisire una maggiore consapevolezza dei propri bisogni reali, dei possibili imprevisti e delle scelte informate per sé e la famiglia".