Confagricoltura Torino partner del master in “Comunicazione per il settore enologico e il territorio”

Si è svolta ieri nella sede di Confagricoltura Torino la presentazione del Master di primo livello “Comunicazione per il settore enologico e il territorio” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, aperta ai laureati in tutte le discipline con interessi per la comunicazione e il settore vitivinicolo. Il percorso di formazione universitaria avrà inizio il prossimo 8 novembre nel distaccamento di Brescia, con la formula week end e anche con la possibilità di iscriversi a singoli moduli.

Confagricoltura Torino crede fortemente nel progetto che intende formare figure professionali in grado di comunicare il vino, da sempre bandiera del Made in Italy: “Abbiamo bisogno di professionisti che, grazie ad un approccio universitario tecnico- pratico e multidisciplinare, siano in grado di narrare la storia e la cultura del territorio e dei prodotti enogastronomici che la terra offre, attraverso strumenti di comunicazione tradizionale e digitale” afferma il direttore Ercole Zuccaro. “Ringraziamo Domenico Tappero Merlo, nostro associato produttore di Erbaluce e docente del master per questa collaborazione che auspichiamo possa essere sempre più proficua ed estesa ad altre eccellenze italiane”, ha aggiunto Zuccaro.