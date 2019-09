A Villarbasse il convegno “Persone e imprese per il bene comune del territorio. Storie di imprenditori e non"

Stiamo vivendo da anni una crisi economica ed una crisi di valori che toccano le imprese e le persone che in esse vi lavorano. Siamo convinti che sia arrivato il momento di attuare un’economia che metta al centro la persona e si prenda cura dell’ambiente, che contribuisca a ridurre la diseguaglianza, che si preoccupi del Bene Comune, che non accetti di lasciare in eredità ai propri figli un mondo come l’attuale ma più giusto e fraterno: tutto questo ed altro ancora al di là di qualsiasi credo religioso, culturale e politico.

La Parrocchia S. Nazario di Villarbasse e l’AIPEC-Associazione Italiana Imprenditori per un’Economia di Comunione - che accoglie tra i suoi soci imprenditori, dipendenti, casalinghe, studenti, pensionatI - organizzano il convegno sul tema “Persone e imprese per il bene comune del territorio. Storie di imprenditori e non. Idee e prassi per un nuovo agire economico”: alcuni imprenditori di aziende dell’area torinese che operano nei più svariati settori, tra cui Reynaldi Cosmetica, Effatà Editrice, Ridix (utensileria meccanica) racconteranno la loro storia, come hanno intrapreso questa strada, che cosa li spinge ad operare per mettere in atto la cultura del dare, senza per questo rinunciare a fare impresa.

Villarbasse, Salone Parrocchiale, Via Le Carre 2: Lunedì 30 settembre 2019, dalle 19,30 con un momento conviviale, alle 20,30 apertura dei lavori.