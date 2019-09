Atp Finals di tennis a Torino, Appendino: "Continuiamo a lavorare". Ma manca la legge "speciale" (VIDEO)

Per le Atp Finals di tennis Torino continua a lavorare, ma è "frenata" dalla mancanza della legge "speciale" del Governo. Questa mattina la sindaca Chiara Appendino ha incontrato il Presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca, per fare il punto sull'evento sportivo che si svolgerà nel capoluogo dal 2021 al 2025.

Propedeutica alla costituzione del Comitato Organizzatore è la legge "speciale" che dovrebbe essere approvata, come ha chiarito la sindaca Chiara Appendino questa mattina a margine dell'evento di Intesa Sanpaolo, "entro fine anno. Ho incontrato il Ministro Spadafora la scorsa settimana: stiamo ragionando sulla norma per i grandi eventi, che potrebbe essere applicata anche per Atp".

"Come Città - ha proseguito la prima cittadina - stiamo lavorando, non stiamo aspettando il Comitato organizzatore: stiamo incontrando sponsor e delegazioni importanti come quella giapponese, che stanno scoprendo la città". "Abbiamo fatto - ha continuato Appendino - una nostra cabina di regia che lavora sui servizi. Stiamo valutando poi quali sono le necessità burocratico- amministrative da porre in questa legge speciale, che dovrebbe essere approvata entro fine 2019".